الحويج يمنع استيراد مادة برومات البوتاسيوم واستخدامها في المخابز ومصانع الحلويات

ليبيا- قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم.

الحويج وفي قراره رقم “258” للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021 2928) والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها بالمادة الأولى من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات كما يحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق ويمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الاشكال.

الحويج طالب في قراره الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية