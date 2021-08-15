الدبيبة يقرر نقل تبعية صندوق دعم الزواج لوزارة الشباب

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 307 لسنة 2021 ويقضى بنقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.

وقبل أيام، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ، قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج.

وأكد القرار الذي حمل رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

ورغم رحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن منصبه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن مجموعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن فئة الشباب، جزء منها من الممكن تنفيذه في مراحل قريبة، وجزء يتطلب وقتا لتنفيذها، وآخر يعتمد على مشاركة أطراف أخرى.

وأضاف حمودة في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن أولى القرارات التي ستعمل عليها الحكومة بشأن الشباب، هو تشكيل مجلس أعلى للشباب وتخصيص يوم وطني لهم، إلى جانب الإعلان عن مجالس محلية لفئة الشباب.

وكان من بين حزمة القرارات التي أعلنها الدبيبة دعما للشباب، تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم زواج 50 ألف شاب اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى 1.7 مليار قروضا سكنية و12 مليارا لصندوق دعم المشروعات الإبداعية الاقتصادية.