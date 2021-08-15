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مركز سبها الطبي: تسجيل 17 حالة وفاة منذ مطلع أغسطس الجاري

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن قسم الفلترة في مركز سبها الطبي تسجيل 17 حالة وفاة منذ مطلع أغسطس الجاري حتى الآن لارتفاع معدل الإصابات بوباء كورونا في المدينة.

بيان صحفي صادر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن من بين أهم الأسباب الأخرى لهذا التزايد في أعداد الوفيات هو نقص الأوكسجين خلال الأيام الماضية مبينا أن ما تم تسجيله من حالات وفاة وإصابات يأتي أيضا لاستهتار وجهل المواطنين بخطورة هذا الوباء الذي بات يقبض أرواح مصابيه.

ودعا البيان المواطنين إلى تطبيق إجراءات الوقاية حفاظا على أرواحهم وأرواح غيرهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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