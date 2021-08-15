ليبيا – أعلن قسم الفلترة في مركز سبها الطبي تسجيل 17 حالة وفاة منذ مطلع أغسطس الجاري حتى الآن لارتفاع معدل الإصابات بوباء كورونا في المدينة.

بيان صحفي صادر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن من بين أهم الأسباب الأخرى لهذا التزايد في أعداد الوفيات هو نقص الأوكسجين خلال الأيام الماضية مبينا أن ما تم تسجيله من حالات وفاة وإصابات يأتي أيضا لاستهتار وجهل المواطنين بخطورة هذا الوباء الذي بات يقبض أرواح مصابيه.

ودعا البيان المواطنين إلى تطبيق إجراءات الوقاية حفاظا على أرواحهم وأرواح غيرهم.

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