بوقعيقيص: لجنة الـ 75 تتحمل وزر أي حرب جديدة في ليبيا

أشادت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، ببيان اللجنة العسكرية 5+5، والذي شدد على تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية مع الدول الخارجية.

بوقعيقيص، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”احترامي وتقديري للجنة العشرة على البيان العسكري المتجرد من المصلحة الشخصية، التي أصبحت المستنقع الآسن الذي يوشك أن يغرق ليبيا بأسرها”.

وأضافت: ”نعم وبلا شك ستتحمل لجنة الـ 75 وزر أي حرب جديدة ونحن نرى جل أعضائها يتشبثون بمركزية بشعة تجاوزها الزمن يرفضها الفكر الأنساني المنفتح”.

وتابعت: ”هؤلاء يخوضون اليوم معركة يشحذون سيوفها لنقل مجلس النواب المؤسسة السيادية الوحيدة في برقة إلى غدامس والحقيقة أنهم يسعون لتفجير الحوار”.

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