عميد بئر الأشهب للمنفي: مستعدون للمساعدة بمشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد عميد بلدية بئر الأشهب، وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد عميد بلدية بئر الأشهب للرئيس، استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي، وذلك لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد.

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