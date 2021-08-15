خاص _ وال: الرقابة على الأغذية والأدوية تفرج عن شحنة “أمصال العقارب” بعد التأكد من فاعليتها

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ أعلن مركز الرقابة على الأغذية والادوية، أمس الأحد، إفراجه عن شحنة ” أمصال العقارب” بعد خضوعها للتحاليل والتأكد من فاعليتها وسلامة إستخدامها .

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الكمية المُفرج عنها عددها 20000حقنة .

هذا وتشهد مناطق الجنوب الليبي خلال فصل الصيف من كل عام، ومع إرتفاع درجات الحرارة خروج العقارب والأفاعي من جحورها، ومهاجمة المواطنين في بيوتهم وفي الشارع .

وفي ذات السياق، قالت عضو جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع أوباري، خديجة عنديدي، أن مستشفيات مناطق الجنوب تعاني منذ سنوات من النقص الحاد في أمصال العقارب، والتي باتت تُباع وبالمخالفة في الصيدليات الخاصة بأسعار تفاوتت من 80 إلى 150 دينار الحقنة الواحدة .

وأوضحت عنديدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية: أن العيادة التطوعية لم تشهد أي حالات وفاة جراء الإصابة بلسعات العقارب منذ عام 2016، لافتة إلى أن آلية العلاج كانت تُجرى داخل العيادة بالطرق التقليدية ودون إستخدام الأمصال، كونها غير متوفرة .

ومن جانبه، أكد مدير فرع جمعية الهلال الأحمر غات، منصور الجندي، أن حالات الإصابات بلسعات العقارب في مدن وقرى الجنوب تكاد تكون يومية، وهي غير متوفرة في الوقت الحالي.

وأضاف:” الكميات التي كان يتم توفيرها في السابق، تتراوح ما بين 20 إلى 25 حقنة لكل مركز صحي، وهي لا تكفي مقارنة بأعداد المصابين”. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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