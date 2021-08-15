علي الصلابي شامتًا في الحكومة الأفغانية.. الله نصر حركة طالبان 

أظهر علي الصلابي، القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، شماتته في الحكومة الأفغانية بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول اليوم الأحد وسيطرتها على معظم البلاد.

وقال «الصلابي» في منشور، عبر حسابه على فيسبوك، إن “غلاف مجلة التايمز عام 2001 يقول : ” الأيام الأخيرة لطالبان” ، مع صورة للمُلّآ عمر”، مردفًا “قال وقتها الملا محمد عمر رحمه الله: «لقد وعدَنا الله بالنصر، ووعدَنا بوش بالهزيمة، وسنرى أيّ الوعدَين أصدق»”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تستضيف الصلابي على أراضيها مع عدد آخر من المتطرفين الإرهابيين وقيادات بالإخوان هاربين من ليبيا وعدد من الدول العربية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الصلابي تربطه علاقة جيدة مع قيادات الجماعة المقاتلة الليبية، ويقود حاليا اجتماعات الإخوان في تركيا من ويخطط في الكواليس لتحركاتهم في المشهد الليبي.