حملة الإصحاح البيئي تنطلق في مرحلتها الأولى من الخمس

انطلقت الأحد 15 من أغسطس الجاري بمدينة الخمس، المرحلة الأولى من حملة الإصحاح البيئي تحت شعار الإصحاح البيئي “وقاية، صحة، سلامة”، وقد تفقد أفراد الحملة رفقة أعضاء الحرس البلدي عدداً من المرافق والمحال الواقعة في نطاق بلدية الخمس، ومنها مصنعا الأسمنت في الخمس ولبدة، إلى جانب عدد من المرافق الصحية بالمدينة والمحال التجارية ذات الطبيعة الغذائية.

وقام أعضاء الحملة بإعداد تقارير حول مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية من عدمها، مرشدين القائمين على المرافق التي تم زيارتها بضرورة الاهتمام بالانعكاسات البيئية لنشاطاتهم، وأخذها في عين الاعتبار.

واستمع أعضاء الحملة إلى شكاوى بعض الجهات وخاصة العامة منها، والمتعلقة بقدم بعض الآلات وانعدام صلاحيتها، فضلاً عن وجود صعوبات تتعلق بالصيانة الدورية مما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة.

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