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الشرق الأوسط: سواحل المنطقة الغربية في ليبيا تشهد عمليات تهريب واسعة لمئات المهاجرين غير الشرعيين

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن مصدر بمديرية أمن زوارة، تعرض سواحل مدن غرب ليبيا خلال هذا الصيف لعمليات واسعة من تهريب مئات المهاجرين غير النظاميين، المقيمين في البلاد بقصد اللجوء إلى أوروبا.

وقال المصدر، في تصريحات مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن هناك عصابات ومافيا كبيرة تجني أموالاً طائلة من وراء التغرير بالوافدين، وتُمنيهم بسهولة الوصول إلى أوروبا

وأكد تعرض عديد السواحل بمدن غرب ليبيا لعمليات واسعة من تهريب مئات المهاجرين غير النظاميين، المقيمين في البلاد بقصد اللجوء إلى أوروبا سعياً للخلاص من وقوعهم في قبضة متاجرين آخرين، أو احتجازهم في مراكز الإيواء، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الليبية في التصدي لعمليات التهريب.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • بسم الله الرحمن الرحيم

    ” لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا 60 مَلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا 61 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ”
    صدق الله العظيم

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