الشرطة الإيطالية تقبض على ليبي بحوزته كوكايين

ألقت شرطة العاصمة الإيطالية روما، القبض على مواطن ليبي بحوزته 100 جرعة من مخدر الكوكايين في جيبه، مُعدّة للبيع.

وجاءت عملية القبض بعد عملية فحص روتيني لرجال الشرطة في دورية لهم، في منطقة المساكن العامة بسان باسيليو.

وأثناء التفتيش وجدت الشرطة في جيوب المواطن الليبي قوارير مليئة بجرعات من الكوكايين عالي النقاء، لتتم إحالته بعد ذلك للمحاكمة المباشرة أمام قاضي القسم الخامس بمحكمة جنايات بيازال كلوديو، والذي صادق على الاعتقال وتهمة الاتجار بالكوكايين.

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