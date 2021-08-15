لتخفيف معاناة المسافرين.. “الأفريقية” تستأنف رحلاتها لمطار الأبرق

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار الأبرق شرق البلاد، ابتداء من يوم الخميس القادم، بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد و الخميس.

يُشار إلى أن إدارة الخطوط الجوية الأفريقية قد قامت بزيارة ميدانية في شهر يونيو الماضي لمطار الأبرق الدولي؛ لتقييم جاهزيته من عدمها، مؤكدة على الوضعية الجيدة للمطار وإمكانية استقبال الرحلات الجوية.

وأكدت إدارة المطار أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع شركات الطيران المختلفة، حسبما هو متاح لديها، للرفع من معاناة المواطنين المستفيدين من خدماته.

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