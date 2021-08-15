ضبط مطلوب في قضية نصب وإحتيال بعد تعديه على الطريق العام

بنغازي 16 أغسطس2021 (وال) – تمكنت دوريات الحرس البلدي، من ضبط شخص قام في الفترة السابقة بحفر بئر في الطريق العام.
وأكد رئيس مركز الحرس البلدي البركة الرائد أكرم الورفلي، أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بحفر بئر في طريق العام وتحديدا في طريق النهر، تم خروج دوريات على الفور، بالتعاون مع الغرفة المشكلة لضبط الشارع العام برفقه أعضاء الحرس المكلفين بها.
وأضاف أنه تم ضبط القائم على الواقعة وهو شخص سوري الجنسية وتم حجز الحفارة وإحالته للتحقيق بحسب التهم المنسوبة إليهم.
كما أصدر الورفلي تعليمات للعناصر التابعين له بقفل الحفرة والتي تسبب بها الجاني من تخريب على الطريق العام على نفقة صاحب الحفارة وإصلاح الضرر.
ومن جهته، أفاد رئيس وحدة التحقيق ن. ض خالد التائب، أنه ومن خلال حجز السوري والتعاون مع مركز شرطة القوارشة إتضح لنا أنه مطلوب على قضية نصب وإحتيال لديهم من خلال شكوى أحد المواطنين.
وبعد عرض المتهم على النيابة العامة وبتعليمات النيابة العامة تم تسليم الموقوف لمركز شرطة القوارشة.(وال _ بنغازي) م ن / ه ع
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