ضبط مطلوب في قضية نصب وإحتيال بعد تعديه على الطريق العام

بنغازي 16 أغسطس2021 (وال) – تمكنت دوريات الحرس البلدي، من ضبط شخص قام في الفترة السابقة بحفر بئر في الطريق العام.

وأكد رئيس مركز الحرس البلدي البركة الرائد أكرم الورفلي، أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بحفر بئر في طريق العام وتحديدا في طريق النهر، تم خروج دوريات على الفور، بالتعاون مع الغرفة المشكلة لضبط الشارع العام برفقه أعضاء الحرس المكلفين بها.

وأضاف أنه تم ضبط القائم على الواقعة وهو شخص سوري الجنسية وتم حجز الحفارة وإحالته للتحقيق بحسب التهم المنسوبة إليهم.

كما أصدر الورفلي تعليمات للعناصر التابعين له بقفل الحفرة والتي تسبب بها الجاني من تخريب على الطريق العام على نفقة صاحب الحفارة وإصلاح الضرر.

ومن جهته، أفاد رئيس وحدة التحقيق ن. ض خالد التائب، أنه ومن خلال حجز السوري والتعاون مع مركز شرطة القوارشة إتضح لنا أنه مطلوب على قضية نصب وإحتيال لديهم من خلال شكوى أحد المواطنين.

وبعد عرض المتهم على النيابة العامة وبتعليمات النيابة العامة تم تسليم الموقوف لمركز شرطة القوارشة.(وال _ بنغازي) م ن / ه ع

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