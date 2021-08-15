العربي الجديد: خطة ثلاثية لرفع إنتاج النفط والغاز في ليبيا بنحو 12 مليار ‏دولار

كشفت مصادر مطلعة أن ليبيا تسعى لمضاعفة طاقتها التصديرية من النفط والغاز، عن طريق خطة ثلاثية لرفع الإنتاج تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وأوضحت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية للنفط، لموقع ”العربي الجديد”، أنها تسعى لمضاعفة طاقتها التصديرية إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا، لافتة إلى أن ليبيا تصدر 24% من إنتاجها من الغاز الطبيعي، والباقي يوزع 49% للاستخدام المحلي، و11% للتشغيل و16% للحرق.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي إيرادات ليبيا من الغاز خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت نصف مليار دولار، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالقدرات الإنتاجية.
وذكرت المصادر إلى أن هناك مساع حاليا لرفع الطاقة التصديرية من 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز، لتصل إلى 4 مليارات قدم مكعب، عن طريق استثمارات الصيانة والمشاريع التطويرية لمخزون هائل من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً.
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