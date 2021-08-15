العربي الجديد: خطة ثلاثية لرفع إنتاج النفط والغاز في ليبيا بنحو 12 مليار ‏دولار

كشفت مصادر مطلعة أن ليبيا تسعى لمضاعفة طاقتها ‏التصديرية من النفط والغاز، عن طريق خطة ثلاثية لرفع الإنتاج ‏تقدر بنحو 12 مليار دولار.‏

وأوضحت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية للنفط، لموقع ‏‏”العربي الجديد”، أنها تسعى لمضاعفة طاقتها التصديرية إلى 4 ‏مليارات قدم مكعب يوميا، لافتة إلى أن ليبيا تصدر 24% من ‏إنتاجها من الغاز الطبيعي، والباقي يوزع 49% للاستخدام المحلي، ‏و11% للتشغيل و16% للحرق‎.‎

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي إيرادات ليبيا من الغاز خلال ‏النصف الأول من عام 2021، بلغت نصف مليار دولار، وهي نسبة ‏ضئيلة مقارنة بالقدرات الإنتاجية. ‏

وذكرت المصادر إلى أن هناك مساع حاليا لرفع الطاقة التصديرية ‏من 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز، لتصل إلى 4 مليارات قدم ‏مكعب، عن طريق استثمارات الصيانة والمشاريع التطويرية ‏لمخزون هائل من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط إلى ‏‏3 ملايين برميل يومياً‎.‎

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