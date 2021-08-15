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“القطراني” يحث “الكهرباء” على تسريع صيانة خطوط الشبكة بين مصر وليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مسؤولي الشركة العامة للكهرباء للإسراع في إتمام المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة المؤقتة “سابقا”، والمتمثلة في محطة درنة ولملودة وسوسة، والصيانة العاجلة لخطوط الشبكة الدولية الرابطة بين دولتي ليبيا ومصر، وذلك استعداداً لفصل الشتاء بالمناطق ذات البرودة الشديدة الواقعة بالجبل الأخضر.

واطّلع القطراني على الأعمال التي شرعت في تنفيذها الشركة العامة للكهرباء؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالقطاع الشرقي، ومنها إتمام أعمال الصيانة العاجلة لمحطات الكهرباء الاستراتيجية “الزويتينة والسرير وشمال بنغازي”، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات الخاصة بصيانة وحماية خطوط النقل والتوزيع.

وتتزامن زيارة القطراني مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لطبرق، والذي اطّلع بدوره على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة، الجاري إنشاؤها في مدينة طبرق بقدرة 740 ميجاوات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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