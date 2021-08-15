تقرير: أردوغان يستغل تفشي الفقر في البلدان المجاورة ليبيا لتجنيد أبناءها في القتال بليبيا

كشف تقرير صحفي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى ‏لاستغلال الشباب في السوادن، وإرسالهم إلى ليبيا، للمشاركة في ‏الصراعات إلى جانب العناصر المسلحة.‏

ونشر موقع “العرب مباشر” تقرير مصورًا، رصد فيه عمليات إغواء ‏الشباب السودانيين، ناقلاً تصريحات على لسان، رئيس تحرير ‏صحفية “السياسي” السودانية، عثمان فضل الله، قال فيها إن ‏هناك اعترافات سابقة، من الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن ‏البشير، والذي كان مواليا للإخوان، بأنهم ساندوا بقدر ‏كبير في إسقاط النظام الليبي السابق.‏

ورصد التقرير أيضًا اعترافات عامل مناجم سوداني، أكد أنه يتم ‏تجنيدهم للقتال في ليبيا، ويتم تدريبهم على حمل السلاح أيضا، ‏بالاتفاقات السرية مع شركات التعدين.‏

وأوضح عامل المناجم أنه يتم إغوائهم، ويقولون لهم إنه سيتم ‏تشغيلهم في مناجم الذهب في ليبيا، والحقيقة بأن بعض منهم يتم ‏تجنيدهم للمشاركة في الحرب في ليبيا.‏

وعاد فضل الله بقوله: “أردوغان يستغل حالة الفقر في السودان، ‏ليستجلب المزيد من الشباب ويتوغل بهم في الداخل الليبي، ‏مستغلاً معاناة الكثير من السودانيين من الضائقة الاقتصادية ‏العالية جدًا والجوع الذي تسبب فيه نظام البشير، وهو ما تسعى ‏لأن تستغله لتجنيد الشباب المغلقة أمامهم الأفق”.‏

ونقل التقرير عن صحيفة “لانكوريكيت” الفرنسية، قولها إن ‏أردوغان شعر بسقوط البشير أنه خسر حليفًا رئيسيًا، لذلك بدأ في ‏استغلال الأوضاع الاقتصادية السودانية الصعبة، لتحقيق اتفاقات ‏مشبوهة، يسعى من خلالها لتحريك المياه الراكدة لصالحه في ليبيا ‏بالحصول على دعم من شباب السودان.‏

وأشار التقرير إلى أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قال كذلك ‏إن أردوغان يستغل المساجد في السودان، التي كانت تحت سيطرة ‏الإخوان المسلمين للسيطرة على الشباب والزج بهم في الميليشيات ‏الليبية

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