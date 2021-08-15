تقرير: أردوغان يستغل تفشي الفقر في البلدان المجاورة ليبيا لتجنيد أبناءها في القتال بليبيا

كشف تقرير صحفي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى لاستغلال الشباب في السوادن، وإرسالهم إلى ليبيا، للمشاركة في الصراعات إلى جانب العناصر المسلحة.
ونشر موقع “العرب مباشر” تقرير مصورًا، رصد فيه عمليات إغواء الشباب السودانيين، ناقلاً تصريحات على لسان، رئيس تحرير صحفية “السياسي” السودانية، عثمان فضل الله، قال فيها إن هناك اعترافات سابقة، من الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، والذي كان مواليا للإخوان، بأنهم ساندوا بقدر كبير في إسقاط النظام الليبي السابق.
ورصد التقرير أيضًا اعترافات عامل مناجم سوداني، أكد أنه يتم تجنيدهم للقتال في ليبيا، ويتم تدريبهم على حمل السلاح أيضا، بالاتفاقات السرية مع شركات التعدين.
وأوضح عامل المناجم أنه يتم إغوائهم، ويقولون لهم إنه سيتم تشغيلهم في مناجم الذهب في ليبيا، والحقيقة بأن بعض منهم يتم تجنيدهم للمشاركة في الحرب في ليبيا.
وعاد فضل الله بقوله: “أردوغان يستغل حالة الفقر في السودان، ليستجلب المزيد من الشباب ويتوغل بهم في الداخل الليبي، مستغلاً معاناة الكثير من السودانيين من الضائقة الاقتصادية العالية جدًا والجوع الذي تسبب فيه نظام البشير، وهو ما تسعى لأن تستغله لتجنيد الشباب المغلقة أمامهم الأفق”.
ونقل التقرير عن صحيفة “لانكوريكيت” الفرنسية، قولها إن أردوغان شعر بسقوط البشير أنه خسر حليفًا رئيسيًا، لذلك بدأ في استغلال الأوضاع الاقتصادية السودانية الصعبة، لتحقيق اتفاقات مشبوهة، يسعى من خلالها لتحريك المياه الراكدة لصالحه في ليبيا بالحصول على دعم من شباب السودان.
وأشار التقرير إلى أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قال كذلك إن أردوغان يستغل المساجد في السودان، التي كانت تحت سيطرة الإخوان المسلمين للسيطرة على الشباب والزج بهم في الميليشيات الليبية
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