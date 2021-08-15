أستاذ علوم سياسية: اللجنة العسكرية حققت ما عجزت عنه المسارات الأخرى 

قال الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، إن “مطالب اللجنة العسكرية المشتركة بضرورة إخراج الأجانب والمرتزقة من ليبيا كانت متوافقة مع مطالب الشعب الليبي”.

وأضاف «الجمالي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الغد، أن “اللجنة المشتركة نجحت الأيام الماضية في تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها تشكيل لجان فرعية ولجنه الترتيبات الأمنية واللجنة الأمنية المشتركة التي باشرت عملها في تأمين الطريق الساحلي واستطاعت في نزع الألغام واختتمت بفتح الطريق الساحلي وإن كان جزئيا”.

وختم أن “النجاح الذي حققته اللجنة العسكرية هو التوافقات خاصة وأنها عقدت حوالي 7 اجتماعات حتى الآن منذ تشكيلها في 2 نوفمبر وأعتقد أنها حققت كثير مما عجزت عليه المسارات الأخرى كالمسار السياسي والاقتصادي في ليبيا”.