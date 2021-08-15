بالأسماء.. الدبيبة يمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، القرار رقم 306 لسنة 2021 ويقضى بمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء، وهم كل من محمود عمر سعد ليصبح لواء وبشير أبو القاسم الأمين وفرج محمد منصور .

وفي 2 أغسطس الجاري، شأصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بترقية استثنائية لوزير الداخلية خالد التجاني مازن، من رتبة عميد إلى لواء.

وحمل القرار رقم 268 لسنة 2021م مادتين تضمنت الأولى قرار الترقية ونصت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

وبعد هذا القرار بعدة أيام، وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعليماته لخمس وزارات بحكومته بشأن استيعاب القوات المساندة «المليشيات» وفقا لرغباتهم.

وقال بيان صادر عن الحكومة: :رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه تعليمات للسادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب، بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية”.

وأضاف البيان “الاجتماعات ستتم بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم”.