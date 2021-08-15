نصية: ميزانية الدبيبة خطر وتهدد الاقتصاد الوطني وأخشى بلوغ السيناريو العراقي والصومالي

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية أن مجلس النواب تفاجأ من قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برفع الميزانية إلى 111 مليارًا.

وقال نصية، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إن مجلس النواب توقع أن الحكومة ستعمل بملاحظاته عندما طلبت تأجيل مناقشة مقترح الميزانية السابق، أو أن تقدّم إيضاحاتها لمصروفاتها السابقة والمقبلة لإقناع المجلس بمقترحها.

ووصف المسألة بـ”الخطرة والمهددة للاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن زيادة الإنفاق الحكومي بهذه الصورة في السنة ذاتها التي ازداد فيها سعر الصرف إلى 4.48 دنانير، ولم يعد المواطن قادرًا على مسايرة غلاء المعيشة الناجم عنه”.

وأكد أنه كان من المفترض تخفيض سعر الصرف، وليس زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، محذرًا من بلوغ حد السيناريو العراقي والصومالي وانهيار الاقتصاد.

وأوضح أن “مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخولة بإصدار قانون الانتخابات”، مؤكدا أنه “لو مرر وأُقر بتوافق النواب فإنه سيلقى ترحابا من جميع الأطراف وسيجري التشاور مع مجلس الدولة بشأنه”.

وأتم تصريحاته قائلاً: “نخشى أنه في حال فشل ملتقى النواب في اعتماد القاعدة الدستورية، وإخفاق مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات، فلن نصل للانتخابات، ولذلك لا بدّ من وجود خطة بديلة لهذا السيناريو السيئ الذي لا نتمنّى حدوثه”.

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