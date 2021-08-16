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الدبيبة يمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 306 لسنة 2021 ويقضى بمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء، وهم كل من محمود عمر سعد ليصبح لواء وبشير أبو القاسم الأمين وفرج محمد منصور .

وفي 2 أغسطس الجاري، أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بترقية استثنائية  لوزير الداخلية خالد التجاني مازن، من رتبة عميد إلى لواء.

وحمل القرار رقم 268 لسنة 2021م مادتين تضمنت الأولى قرار الترقية ونصت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الي يصحح فالقرأن ويقول بيرفكت و ـ كورف
    ا ..!!.. وهو مش دينه …!!
    والي مداير روحه علي بابا والاربعين حرايمي ..!!
    والي مدايرين سباق سيارات بالنفط الليبي ..!!
    والي يخمم في بناء فنادق وفيلات الفجور بميزانية البلديات ..!!
    والي يبي يبني بلادهم من المصائب والكوارث الطبيعية من ايرادات النفط الليبي ..!!
    وتلي يجرف فالساحل الليبي بالسفن ويقولك خارطة الطريق الي تودي ..!!
    وإلي يحساب ويظن أن طائرات الخطوط الليبية مؤسسة جده ..!!
    والي مدايرين المؤسسة الوطنية للطيران الليبي الدولي سوق رابش طائرات لقطاع ات خاصة ..!!! –
    وهذا كله بسبب التحزب والتزوير وحب الفساد وكره القضاء العادل وتنفيذ أحكام الله
    والي مهرب مفرخ الاجانب من السجون ومركبهم في طائرةىلسرقة النحااس من الكهربء وخربشة وتخطيط الحيوط والجدران والسيارات .. !! وتفريغ الكناسة من ال حاويات ونثرها في الطرقات ..!!!
    الي يصلحوه التريس ويتعبوا عليه ـ تفسده فاجرة بتلفون مع شوية مرتزقة .. بقايا إستعمار ـ لا وطن ولا وطنية ـ
    في غيياب العدالة والأمن الليي المسلح والحفاظ على الأصلاح الوطني

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