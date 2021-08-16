الدبيبة يمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 306 لسنة 2021 ويقضى بمنح ترقية استثنائية لـ 3 عمداء لرتبة لواء، وهم كل من محمود عمر سعد ليصبح لواء وبشير أبو القاسم الأمين وفرج محمد منصور .

وفي 2 أغسطس الجاري، أصدر مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بترقية استثنائية لوزير الداخلية خالد التجاني مازن، من رتبة عميد إلى لواء.

وحمل القرار رقم 268 لسنة 2021م مادتين تضمنت الأولى قرار الترقية ونصت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

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