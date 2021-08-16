النائب “عبد المطلب” ينعي عضو مجلس النواب فرج بو هاشم

نعى النائب عبد المطلب ثابت، وفاة فرج بو هاشم، عضو مجلس النواب إثر وفاته في حادث سير غرب طبرق.

وقال في نعيه: ” بنفوس يغشاها الألم والأسى وقلوب يعتصرها الحزن، مع كامل التسليم بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة زميلنا وصديقنا المغفور له بإذن الله تعالي فرج بو هاشم أثر حادث سير آليم، وفي هذا المصاب الجلل يعزي عضو مجلس النواب الاستاذ عبدالمطلب ثابت نفسه وآهله وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته”.

ولقي النائب فرج بوهاشم مصرعه، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة بو الفرايس شرق منطقة التميمي.

وأثار الحادث الأليم، موجة من الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بادر العديد من النشطاء بتقديم واجب العزاء لأسرة النائب، ولم يتثن لـ «الساعة 24» معرفة المزيد من التفاصيل حول أسباب وقوع الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.