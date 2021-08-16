ثابت ينعي عضو مجلس النواب فرج بو هاشم

نعى عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، النائب فرج بو هاشم، إثر وفاته في حادث سير غرب طبرق.

وقال في نعيه: ”بنفوس يغشاها الألم والأسى وقلوب يعتصرها الحزن، مع كامل التسليم بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة زميلنا وصديقنا المغفور له بإذن الله تعالي فرج بو هاشم أثر حادث سير آليم، وفي هذا المصاب الجلل يعزي عضو مجلس النواب الاستاذ عبدالمطلب ثابت نفسه وآهله وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته”.

وتوفي النائب فرج بوهاشم إثر حادث سير أليم وقع في منطقة بو الفرايس شرق منطقة التميمي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

