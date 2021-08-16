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بعيو: كابول ساطعة الأضواء بينما طرابلس عاصمة اللادولة في ظلام دامس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بعيو رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:” أتنقل بين القنوات أتفرج على كابول عاصمة أفغانستان في هذه الليلة المليئة بالأحداث فأجدها ساطعة الأضواء، بينما نصف طرابلس عاصمة اللادولة الليبية في ظلام دامس، فعلاً الظلاميون هُنا وليسوا في أي مكان آخر”.

وفى وقت سابق، كشف مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء كمال ضو، أن الإنتاج الحالي للشبكة الكهربائية 5200 ميجاوات، واستهلاكنا وصل 8050 ميجاوات والعجز قرابة 3000 ميجاوات.

وتابع ضو، خلال لقاءه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن ما نفذ من مشروعات الصيانة ضمن ميزانية خطة الطوارئ وصل 66% من إجمالي المبلغ، و ما تم إدخاله من وحدات إنتاجية في حدود 470 ميجاوات، كما أن   محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام.

واستطرد، هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا، مشيرا إلى أن الطاقة الكلية لمحطة أوباري تصل 640 ميجاوات، وما يُنقل منها حاليا  250 ميجاوات فقط، متابعا،  بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • قال
    وفى وقت سابق ..!!!
    وتابع ….!!!
    واستطرد، هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج
    وما يُنقل منها حاليا 250 ميجاوات فقط، متابعا ….”!!!!
    بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا…!!!!

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  • شوفوا من يهرب من جماعة الأمن الرئيسي العام لجنة التحليل البدني ـوالتفتيش الوقائي للموظفين والموظفات ـ مع شئون القضاية الردع والشريعة ـ توجد بلاغات عن فساد في بعض العاملين في الأمن وتهريب داخل سيارات اسعاف وتجارة ممنوعات ـ وعدم إعدام المقبوضات أمام رئيس ادارة مكافحة المخدرات ــ أفتح الأمن والمجتمع -وقيل من راق

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  • ديي س اي واي لايف ـ لاف لاف ـ لاف لاف ………………………!!
    ممكن يدووروا فالخفافيش بيستخرجوا امصال اكثر لكورونا ,,!!
    رفايف ..الصوارمي ـ يلف وهم .

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