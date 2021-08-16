مجلس النواب ينعي النائب فرج بو هاشم

نعى مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج بو هاشم الذي وافاه الأجل المحتوم اثر حادث سير أليم.

المجلس، وفي بيان له نشره الناطق باسم عبدالله بليحق، قال: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الأسى والحُزن ننعى باسم مجلس النواب رئاسةً وأعضاء عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج عبدالله ادريس هاشم الذي وافاه الأجل المحتوم اثر حادث سير أليم مساء اليوم الأحد قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق ، ولا نقول إلا ما يُرضي الله ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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