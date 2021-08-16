لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية تعقد اجتماعها الثالث العادي

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ ‏عقدت لجنة تنظيم عمل المنظمات الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رقم ( 116 ) اجتماعها العادي الثالث، بمقر وزارة الخارجية برئاسة السيد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات.

وإتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الإطارية المزمع توقيعها مع عدد من المنظمات الدولية، وكذلك مقترح تشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق الدعم الدولي.(وال _ طرابلس) ه ع

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