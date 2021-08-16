عمران: ناقشنا كل نقاط الخلاف في قانون انتخاب الرئيس خلال جلسة النواب السابقة والمتبقي سنناقشه اليوم

قال عضو مجلس النواب إدريس عمران، إن جلسة اليوم الإثنين، ستشهد استكمال النقاش حول قانون انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أنه تم مناقشة كل نقاط الخلاف فيه خلال الجلسة السابقة ولم يتبق إلا القليل.

عمران، وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أوضح أنه لا يزال هناك سجال سياسي حول الميزانية وهذا السجال سيعطل تمريرها، مستبعدا تمريرها في جلسة الغد.

وأضاف أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، سيفصح عنها في 24 ديسمبر المقبل، متوقعا أنها لا تخرج عن خيارين هما إخضاع الحكومة لتعديلات، أو تشكيل حكومة أخرى.

وأعلن تأييده ما جاء في مخرجات لجنة (5+5) في اجتماعهم أمس بمدينة سرت، والذي طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مضيفا “هذا مطلبي في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب”.

وأكد أنه سيستمر في المطالبة بإخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، مشددا على أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة إلا برحيل القوات الأجنبية.

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