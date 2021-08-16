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فعاليات القبائل الليبية تثمن مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع عدد من شيوخ وأعيان وفعاليات القبائل الليبية مع عدد من ضباط القوات المسلحة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور ممثل عن الأمم المتحدة في ليبيا.

وتناول الاجتماع الأوضاع المحلية والدولية وتطرق لسبل حلحلة الأزمة الليبية.

وقدمت فعاليات القبائل الليبية خلال الاجتماع مذكرة طرحت خلالها أهم مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقا 24 ديسمبر وتوحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وعودة المهجرين والنازحين إلى أهلهم وذويهم ومدنهم . 

ووجهت الفعاليات خلال اللقاء شكرها وتقديرها للجنة على جهودها التي اثمرت فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها . 

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لا يوجد فعاليات ولا أزمة ولا حلحلة ـ يوجد سوء تقدير مهني وإداري ـ وأهمال في المهمات التنفيذية لعملية الأصلاح وتدخلات من دول الجوار ـ وتخريب متعمد ـ يحتاج لوعي ونوعية في الأمن والأرشاد الوطني .

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