فعاليات القبائل الليبية تثمن مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

اجتمع عدد من شيوخ وأعيان وفعاليات القبائل الليبية مع عدد من ضباط القوات المسلحة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور ممثل عن الأمم المتحدة في ليبيا.

وتناول الاجتماع الأوضاع المحلية والدولية وتطرق لسبل حلحلة الأزمة الليبية.

وقدمت فعاليات القبائل الليبية خلال الاجتماع مذكرة طرحت خلالها أهم مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقا 24 ديسمبر وتوحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وعودة المهجرين والنازحين إلى أهلهم وذويهم ومدنهم .

ووجهت الفعاليات خلال اللقاء شكرها وتقديرها للجنة على جهودها التي اثمرت فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها .

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