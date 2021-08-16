وزير الداخلية يجتمع بلجنة تنظيم واستيعاب القوة المساندة

اجتمع وزير الداخلية اللواء خالد مازن مع اللجنة المعنية بتنظيم واستيعاب القوة المساندة بمؤسسات الدولة.

وناقش الإجتماع، الذي عقد أمس الأحد، ضم فئة الشباب وضمان حقوقهم ودمجهم بمختلف الوزارات والمؤسسات، كل حسب مؤهله العلمي؛ بما يساهم في بناء الدولة، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مازن إن الداخلية من أكثر الوزارات استيعابا لفئة الشباب من القوة المساندة، ودمجهم عبر عمليات التدريب والتعليم بمعاهد الشرطة وكلية ضباط الشرطة، وكذلك المعهد العالي للضباط.

كما تطرق الاجتماع كذلك لعدد من المواضيع التنظيمية لعمل اللجنة، مثل التعبئة الإلكترونية والأرشفة لجميع البيانات عبر التنسيق مع وزارة العمل، وكذلك ضرورة التواصل المستمر بين أعضائها بما يضمن نجاح كافة الأهداف الموكلة إليها.

وفي 5 أغسطس الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لعدد من الوزراء بعقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

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