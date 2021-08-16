سهيل الغرياني: من لم يفرح بانتصار “طالبان” منافق خفت الإيمان من قلبه

أعرب سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن سعادته لسيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

كتب نجل الغرياني، على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “يتحجج البعض في عدم إظهار سعادته بنصر حركة طالبان على أمريكا بعد حرب دامت 20 عاما، متسائلا ومشككا: كيف تخرج أمريكا بعد 20 سنة من أفغانستان هكذا بكل بساطة؟!.. وثان منظرا يقول: ليس العبرة بالانتصار وحده، بل هل من الممكن المحافظة عليه؟.. وثالث حكيم يعلن: هل ياترى تعلمت حركة طالبان من دروسهم السابقة في الحكم؟.. إلى آخر التعليلات التي تفوح منها روائح لاتليق بالمسلم، وذمها القرآن في مواضع عديدة متهما أصحابها بخصال النفاق”.

وتابع قائلًا: “ردة فعل المسلم الطبيعية هي الفرح بانتصار أهل ملة التوحيد على ملة الكفر، ومن لا يشعر بهذا الشعور فإنه يخشى على نفسه أن يصل إلى مرحلة خفوت الإيمان من قلبه.. هب أن حركة طالبان استغلت حاجة أمريكا وعقدت صفقة في مفاوضات الدوحة لتكون شوكة في حلق الصين وروسيا

ألم تطبق السياسة التي يطلبها حكماء السياسة؟!” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “ثم هل وصلت أمريكا لهذا الاحتمال إلا بحرب استنزاف أنهكت فيها طالبان غالب دول العالم؟!.. ثم ما أدرانا أنها لم تستفد من تجربتها السابقة؟!.. هي تعليلات لمن يبحث عن علة يفسد بها فرحة النصر للمسلمين!.. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الكِبَر: بَطَر الحق وغَمْط الناس

أي رد الحق وجحده، واحتقار الناس وازدراؤهم.. ومن لا يعترف للرجال بقوتهم وبأسهم فليس منهم!”.