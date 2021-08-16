طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 16 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 16 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الدواخل مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 33) مْ على الساحل وتكون على الدواخل ما بين (34- 37) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: تتكاثر السحب احيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال بسيط سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ وتكون على الدواخل ما بين (34- 37) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الأربعاء على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 41) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:51).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31).

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