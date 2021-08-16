حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 16 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يطرأ تغير في حالة الطقس اليوم الإثنين على غالب مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تسجيل درجات الحرارة ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الدواخل، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

تتكاثر السحب أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال بسيط سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا الأربعاء على غالب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالب المناطق.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية فشمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية.

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