المنفي يلتقي عميد بلدية بئر الأشهب

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، أمس الأحد عميد بلدية بئر الأشهب، وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

هذا وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبدوره، أكد عميد بلدية بئر الأشهب للسيد الرئيس، إستعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي، وذلك لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد. (وال _ طبرق) ه ع

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