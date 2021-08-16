الشريف محتفلاً بذكرى دخولهم: العثمانيون حررونا من فرسان المعبد وعينوا والياً منهم على طرابلس

احتفى فيصل الشريف، المحامي الليبي، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بذكرى دخول العثمانيين إلى طرابلس في 14 اغسطس 1551م.

كتب الشريف على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “ذكرى طرد العثمانيين بمساعدة أهالي طرابلس فرسان القديس يوحنا (فرسان المعبد) من طرابلس.. بعد موافقة السلطان العثماني سليمان القانوني علي طلب وفد من طرابلس لمساعدتهم وتخليصهم من هذه الحملة الصليبية” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “أرسل السلطان العثماني سليمان القانوني قوةً بقيادة مراد آغا ثم عززها بأسطول سنان باشا حيث تم تحرير طرابلس وأصبح مراد آغا فيما بعد أول والي عثماني على طرابلس” وفق قوله.