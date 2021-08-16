تُوفّي في حادث أليم.. “النواب” يَنعي فقيده فرج بو هاشم

نعى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عضو المجلس عن دائرة المرج، فرج بو هاشم، الذي وافتهُ المنية، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأحد؛ إثر حادث سير أليم.

بليحق، وفي بيانٍ نُشر على حسابه الرسمي؛ أعرب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه الحارّة لأهل الفقيد.

من جهتها، أفادت مصادر محلية في طبرق، بإصابة مواطن آخر، إثر حادث التصادم الذي وقع على طريق “وادي بو الفرايس” غرب المدينة، وأسفر عن مقتل عضو مجلس النواب، والمتحدث الأسبق باسمه فرج بو هاشم.

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