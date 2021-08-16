القطراني يطلع على سير عمل مركز بنغازي الطبي 

بنغازي 16 أغسطس 2021 (وال) _ عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني، أمس الأحد، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وأطلع النائب الأول على سير عمل المركز فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية لمرتادي المركز، خصوصا الخدمات الخاصة بالأمراض المزمنة والأورام .

هذا و ناقش النائب خلال الاجتماع مدى قدرة المركز على تقديم الخدمات العاجلة للمصابين بوباء كورونا، وعلى رأسها توفير الأكسجين الخاص بالعناية الفائقة وبالإضافة إلى الإحتياجات العاجلة التي يحتاجها المركز لمجابهة الجائحة .

وبدوره، حث القطراني إدارة المركز على المساهمة الفعالة لتوعية المواطنين على ضرورة تلقي اللقاح، الذي يعتبر خط الدفاع الاول لتحصين المواطنين من فيروس كورونا. (وال _ طرابلس) ه ع

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