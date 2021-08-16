بنت بيه.. العامة للكهرباء تتعهد باستثناء مركز العزل من “طرح الأحمال”

توصل مركز العزل في بنت بيه، إلى اتفاق مع الشركة العامة للكهرباء؛ يقضي باستمرار تزويد المركز بالتيار الكهربائي، دون انقطاع.

وطمأن المركز، سكان منطقة أوباري، بتوفير التيار الكهربائي لمصنع الأكسجين المُسال، من الشبكة مباشرةً، إلى أن يتم إصلاح مولّد الكهرباء المعطّل.

يأتي ذلك، بعد أربع ساعات من إعلان المركز، توقفه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

وأوضح المركز، أنه في انتظار ردّ الشركة الإيطالية المصنّعة للمولد، حتى تتم عملية إصلاحه على النحو المطلوب، بما يضمن استئناف العمل من جديد.

يُشار إلى أن مصنع الأكسجين بمركز عزل بنت بيه؛ يعتمد في تشغيله على المولد الكهربائي، في ظلّ استمرار عملية حالة طرح الأحمال وعدم استقرار الشبكة العامة.

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