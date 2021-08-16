الدرقاش: سياسة أردوغان لو أُضيفت لشجاعة طالبان ستكون نقاط “قوة إسلامية”

قال مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول، إن أكبر مستفيد من انتصار طالبان هي تركيا، معربا عن سعادته بسيطرة الحركة الأفغانية على العاصمة كابل.

كتب الدرقاش، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “لو صدق حدسي فإن أكبر مستفيد من انتصار طالبان هي تركيا، أردوغان يجيد كسب الحلفاء خاصةً من المسلمين وسياسة أردوغان لو أُضيفت لشجاعة وصبر الطالبان ستكون نقاط قوة إسلامية تحقق مزيداً من التوازن لصالح القوى الإسلامية” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “باكستان وقطر سيكون لهما دور في ذلك وطالبان تحتاج إلى الدعم المادي والدوبلوماسي الذي ستوفره لها هذه الدول الثلاث” على حد تعبيره.