القطراني يتابع إجراءات معالجة نقص توليد الطاقة الكهربائية شرق البلاد 

بنغازي 16 أغسطس 2021 (وال) _ ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، مع عدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء الأعمال التي شرعت الشركة في تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في القطاع الشرقي من الشبكة.

وناقش القطراني، إتمام أعمال الصيانة العاجلة لمحطات الكهرباء الإستراتيجية ( الزويتينة – السرير – شمال بنغازي )، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات الخاصة بصيانة وحماية خطوط النقل والتوزيع.

ومن جهته، أوصى سيادة النائب مسؤولي الشركة بالإسراع في إتمام المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة المؤقتة، والمتمثلة في محطة (درنة ولملودة وسوسة)، والصيانة العاجلة لخطوط الشبكة الدولية الرابطة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الإستعداد لفصل الشتاء بالمناطق ذات البرودة الشديدة الواقعة بالجبل الأخضر. (وال _ بنغازي) ه ع

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