«الأرصاد الليبية»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الاثنين وخلال الأيام المقبلة.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “تبقى درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ضمن معدلاتها على أغلب المناطق حيث تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (30 – 33) مْ وتكون على مناطق الدواخل ما بين (34 – 37) مْ، مع رطوبة عالية نسبيا، وتكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (37 – 41) مْ”.

وأضاف البيان “تتكاثر السحب على بعض مناطق دواخل الشمال الغربي، ومناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة”.

وتابع “تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف بداية من يوم غد الثلاثاء على أغلب المناطق”.