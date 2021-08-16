ترحيب حقوقي بمخرجات “5+5” ودعوةٌ لكبح معرقلي الانتخابات

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالبيان الختامي الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الذي طالب بسحب فوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان، في بيانٍ صادرٍ عنها، دعمها التام لمضمون البيان عامة، وإخراج جميع المرتزقة والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتجميد العمل باتفاقيات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم العسكري والأمني، بشكل خاص.

وجدّدت المؤسسة مطالبتها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بأهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة، “5+5” لاستكمال بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويأتي في مقدمتها الإسراع بإخراج القوات الأجنبية.

ودعت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إلى تسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمتها؛ لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة.

وطالبت المؤسسة، في ختام البيان، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا؛ بالعمل على متابعة ورصد تحركات العديد من الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية، التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحوّل الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية لإجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

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