مجلس النواب ينعى فرج بوهاشم

نعى مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، النائب فرج بوهاشم، الذي وافته المنية، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم.

وقال المجلس في بيان صادر عنه: “ينعى رئيس ديوان مجلس النواب الليبي وكافة العاملين به عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج عبدالله إدريس هاشم الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم”.

وأضاف البيان “بهذا المصاب الأليم يتقدم رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان إلى الشعب الليبي ومجلس النواب رئاسة وأعضاء واسرة الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة القلبية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وكان النائب فرج بوهاشم، قد لقي مصرعه، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة بو الفرايس شرق منطقة التميمي.

وأثار الحادث الأليم، موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بادر العديد من النشطاء بتقديم واجب العزاء لأسرة النائب.