الطبلقي: مجلس النواب سيناقش اليوم آلية انتخاب الرئيس والميزانية وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة

طبرق 16 أغسطس 2021 (وال) _ صرحت عضو مجلس النواب الليبي السيدة “عائشة الطبلقي”، اليوم الإثنين، بأن مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم، ليبحث آلية انتخاب الرئيس، والميزانية، وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة.

وذكرت “الطبلقي”، أنه من المفترض يكون عقد الجلسة على تمام الساعة 11:30، وأن هناك حوالي 70 نائبا موجودا؛ لحضور الجلسة.

وبينت ” الطبلقي” أنه لا يوجد تواصل رسمي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول آلية اختيار شاغري المناصب السيادية.

ووضحت ” الطبلقي” أنها ليست متأكدة من عقد الجلسة الآن، بعد وفاة النائب فرج بوهاشم. (وال _ طبريق) هـ ع

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