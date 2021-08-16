إحصاءات رسمية: تطعيم 5451 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المطعمين ضد فيروس «كورونا» المستجد بلغ 5451 شخصا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن المركز، بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء منذ بدء حملة التطعيم حتي يوم أمس الأحد 862 ألفًا 974 شخصًا، مقابل العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 857 ألفًا 523 شخصًا حتى يوم أول من أمس السبت.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى تسجيل 1688 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، أمس الأحد.

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