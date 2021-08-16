الكوني: لا بد من صون الحدود وحماية السيادة من العبث والاختراقات

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن المجلس لا يرغب في تشجيع أي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب، على حد قوله.

قول الكوني جاء وفقًا لما ورد في المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي وتابعته صحيفة المرصد خلال كلمته أمام استعراض عسكري لما تم وصفها بقوة مكافحة الإرهاب في مدينة الخمس، التي زار معسكرها الأحد برفقة عضو المجلس عبد الله اللافي.

وأشار الكوني إلى أن الليبيين بحاجة إلى هيبة الجندي النظامي لاستعادة المواطن الثقة في جيشه، مشيدًا بالقيمة النوعية للاستعداد العسكري التي اتضحت أثناء الاستعراض الاحترافي، الذي سيرهب من وجهة نظره الإرهابيين الذين بدأوا تنظيم صفوفهم في بعض المدن.

وتابع الكوني بالقول: إن القوة الضاربة تدعو للفخر لأنها لا تنتمي لفئة ولا منطقة معينة، بل هي قوة ليبية تتبع المؤسسة العسكرية وسد منيع لليبيين ضد القوة الظلامية الخطرة التي لا تستثني ليبيًا على آخر، ولا منطقة على أخرى؛ فالجميع جنود يعملون جنبًا إلى جنب كل حسب اختصاصه سياسيًا أو تنفيذيًا أو تشريعيًا أو عسكريًا.

وشدد الكوني على ضرورة تماسك المؤسسات العسكرية وتعاضدها وأن تضع أمامها هدفًا واحدًا، وهو الدفاع على أمن المواطن وصون كرامة الدولة، مؤكدًا أنه بانتظار وجود هذه القوة في كل المناطق الحدودية لحماية السيادة من العبث والاختراقات.

وطالب الكوني من وصفهم بالجنود الليبيين الذين يستعرضون قواهم العسكرية هنا وهناك تحت مسميات مختلفة بأن يكونوا جيشًا ليبيًا يدافع عن الوطن، لافتًا إلى حاجة الشعب الليبي إلى هيبة الجندي النظامي لاستعادة ثقة المواطن في جيشه، وألا يكونوا مجموعات متحاربة إنما جيش يدافع عن ليبيا.

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