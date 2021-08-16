المركز الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل (2688) إصابة جديدة بفيروس كورونا و (29) حالة وفاة

طرابلس 16 أغسطس 2021 م (وال) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، تسجيل (2688) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(29) حالة وفاة.

وقال المركز في بيان له، إنه تسلم أمس الأحد، (9610) عينة للكشف عن فيروس كوفيد كانت (2172) عينة جديدة و (516) مخالطة، مقابل (6922) حالة سالبة، أي بنسبة (28%) من إجمالي العينات المفحوصة.

ووضح المركز أن حصيلة الإصابات الإجمالية لفيروس كورونا في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي، ارتفعت إلى (284618) ألفًا و(73521) حالة نشطة، شفيت منها (207164) ألفا و (3933) حالة وفاة. (وال- طرابلس) هـ ع

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