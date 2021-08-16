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الارصاد: امطار على هذه المناطق وموعد جديد لإرتفاع درجات الحرارة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 15/ 08 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة القصوى تبقى هذا اليوم ظمن معدلاتها على أغلب المناطق حيث تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (30 – 33) مْ وتكون على مناطق الدواخل ما بين (34 – 37) مْ مع رطوبة عالية نسبيا، و تكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (37 – 41) مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب على بعض مناطق دواخل الشمال الغربي ، ومناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

وتوقع التقرير أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع طفيف بداية من يوم الغد الثلاتاء على أغلب المناطق.

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المشهد

المشهد

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