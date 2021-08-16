الوضع الجوي السّائد والمتوقّع هذا اليوم 

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ توقّعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هناك تراجعا في درجات الحرارة، إلى معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضحت الإدارة ـ في نشرتها ـ عن الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم، أن تبقى درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها على أغلب المناطق، حيث تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (30 – 33) مْ، وتكون على مناطق الدواخل ما بين (34 – 37) مْ مع رطوبة عالية نسبيا، و تكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (37 – 41) مْ.

كما توقعت، أن تتكاثر السحب على بعض مناطق دواخل الشمال الغربي ، ومناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

حيث تسجل درجات الحرارة، ارتفاعا طفيفاـ بداية من يوم الغد الثلاتاء على أغلب المناطق. (وال _ طرابلس) هـ ع

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