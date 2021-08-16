ليبيا الان

الوضع الجوي السّائد والمتوقّع هذا اليوم 

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ توقّعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هناك تراجعا في درجات الحرارة، إلى معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضحت الإدارة ـ في نشرتها ـ عن الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم، أن تبقى درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها على أغلب المناطق، حيث تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (30 – 33) مْ، وتكون على مناطق الدواخل ما بين (34 – 37) مْ مع رطوبة عالية نسبيا، و تكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (37 – 41) مْ.

كما توقعت، أن تتكاثر السحب على بعض مناطق دواخل الشمال الغربي ، ومناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

حيث  تسجل درجات الحرارة، ارتفاعا طفيفاـ بداية من يوم الغد الثلاتاء على أغلب المناطق. (وال _ طرابلس) هـ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك