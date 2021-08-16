الشهيبي: انتخابات ديسمبر لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة

أكد توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، أن انتخابات ديسمبر لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة، مشيرا إلى أن عدم إجرائها سيدخل البلاد في مرحلة أسوأ مما عانيناه.

وقال الشهيبي في تغريدة له، عبر “تويتر”: “انتخابات ديسمبر لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة”.

وأضاف “إن لم تجري هذه الانتخابات -لا قدر الله- فسندخل في مرحلة أسوأ بكثير مما قد عانيناه سابقا”.

وتابع “إزاحة كل الأجسام الحالية عن المشهد عبر صناديق الانتخاب، وانتخاب سلطات مباشرة من الشعب هو خطوة في مشوار استعادة الدولة”.

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