ضبط متهمين بسرقة مركبة آلية في بنغازي

ألقى قسم شرطة الحدائق بمدينة بنغازي، القبض على المتهمين في واقعة سرقة مركبة آلية داخل منطقة بوهديمة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “استجابة لبلاغ تقدم به مواطن ضد مجهول يفيد بواقعة سرقة مركبة آلية؛ ألقى مركز شُرطة الحدائق، القبض على المتهمين بالواقعة من داخل منطقة بوهديمة، وإعادة المركبة المسروقة في وقت قصير”.

وأضاف البيان “فور استلام برقية التعميم عن المركبة المذكورة ومواصفاتها انطلقت عمليات البحث والتحري في نطاق اختصاص مركز شُرطة الحدائق، وأسفرت جهود الأعضاء بعد جمع المعلومات من المصادر الموثوق بها، عن تحديد مكان المركبة داخل منطقة بوهديمة”.

وتابع بمراقبة المكان وإعداد كمين محكم تم ضبط الشخص الأول على متن المركبة وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة بمشاركة شخصين، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وضبطهما وبالاستدلال معهما لمعرفة كيفية ارتكابهما للواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيقات”.