الحضيري يوجه رسالة مفتوحة للدبيبة.. والسبب القطاع النفطي

وجه الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، رسالة مفتوحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن قطاع النفط الليبي.

وشدد الحضيري في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، على ضرورة منح وزير النفط حق إدارة وزارته والاشراف على إدارتها وتعيين موظفيها، وكذلك الإشراف والرقابة على كافة مؤسسات وشركات القطاع وله السلطة العليا في تحديد أولويات الوزارة والجهات التابعة لها وفق القوانين واللوائح المنظمة لتلك الجهات التابعة.

وأشار الحضيري، إلى أن عرقلة الوزير في قيامه بعمله من أي جهة أعلى سياسية أو أمنية، يعد عملا استفزازيا معرقلا لقيام الوزير بالدور المنوط به قانونا والذي أكده قانون النفط رقم 25 للعام 1955 ولوائحه والقانون 24 للعام 1970 بشأن تأسيس مؤسسة النفط، والقانون 10 للعام 1979 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة النفط وعدم تنفيذ نصوصه يعد إخفاقا في إدارة هذا القطاع، حيث مكنه القانون في الإبقاء أو تعديل أو إلغاء ما يراه صالحا لتنفيذ البرنامج العملي لنشاط القطاع، ونص القانون على أن تتولى وزارة النفط شؤون التنظيم والمتابعة والإشراف والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية، وذلك في إطار السياسة العامة النفطية للدولة، وممارسة الإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية بما في ذلك التدقيق ومراجعة حسابات الشركات النفطية بما يكفل حفظ حق ليبيا في مواردها النفطية”.