نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا لهذا اليوم

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) – ورد في نشــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا لهذا اليوم وفقا لإدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية.

•الريح براني إلى شرقي يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته مــا بين (05– 15) عقدة.

•إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.00) متر.

•البحر خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر ( 26-28 ) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح شرش إلى بحري بوجه عام، بينما يكون غربي على ساحل شحات سرعته ما بين (05– 20) عقدة.

•إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وما بين (1.25-1.50) متر على باقي الساحل.

•البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

•درجة حرارة سطح البحر ( 26-28 ) مْ.

•الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر، على ساحل الخليج وبنغازي. (وال _ طرابلس) هـ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال